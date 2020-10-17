Скандальна російська телеведуча і журналіст Ксенія Собчак приголомшила новим знімком у соцмережі

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Собчак виклала два нових знімка, на яких вона зображена з новою зачіскою і в сонцезахисних окулярах.

"У моєму тінейджерстві така зачіска, зі стоячою дибки чубчиком, називалася» кінь хоче какати". А у вас какті бажання в цей осінній пригожий день?"- підписала знімки Ксенія.

Всього за годину цей пост лайкнули пості 36 тисяч фоловерів. Також шанувальники написали безліч коментарів: як позитивних, так і уїдливих.

"Ксенія, поділіться рецептами вашої краси, це генетика або результат пластичної хірургії? Це ще Лайт варіант🙈 в моєму тінейджерстві кінь не те щоб хотіла, вона була прям дуже в процесі😂 Ксенія ви шикарна !!! 😂 Сміх до себе це шикарно не важливо з якою зачіскою висвітлювати важливі для країни і людей теми! От би багатьом навчитися так сміятися і жартувати над собою... Ксюша, причесон 👌 Люблю вашу самоіронію. 👌 У мене бабуся так говорила коли я хвостик робила😂 😂 😂", – пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ксенія Собчак приголомшила витівкою в нічному клубі.

"Так... З'явилася ясність щодо реєстрації на заходах a la»чад кутежа". Нагадаю, московська влада вирішила з 19 жовтня ввести обов'язковий чекін для відвідувачів барів і нічних клубів, які працюють після півночі. Наскільки мені відомо, рішення народилося в ході переговорів з власниками розважальних закладів, які і запропонували цей захід, щоб уникнути більш радикальних", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Собчак влаштовує «дикі» танці, в результаті чого ледь не залишається без одягу. При цьому зірка знаходиться без маски.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ксенія Собчак (@xenia_sobchak) 16 Жов 2020 о 11:04 PDT

"Обожнюю 😍 у всіх проявах», «Ти вогонь», «Ох, Ксенія", " Ксенія, я скучила за твоєю дичиною. Ти прикрашаєш і надихаєш мої дні",» перед дзеркалом станеш і побачиш", - пишуть її шанувальники.

Нагадаємо, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Собчак без ліфчика на балконі голосно осоромилася перед народом: "як завжди...".

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