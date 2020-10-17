Зірка Студії "Квартал 95" Ірина Сопонару поділилася досвідом важкої боротьби з китайським вірусом
Артистка "Жіночого кварталу" і "Ліги сміху" стала однією з багатьох в Україні, кого вразив небезпечний вірус. Про свій досвід боротьби з хворобою вона розповіла «Зірковому шляху».
Так, Сопонару розповіла, що спочатку вірус протікав як звичайна застуда, проте потім їй різко стало гірше. У артистки з'явився сильний біль в м'язах і тілі, а відчуття смаків і запахів повністю пропали.
"Все так безневинно починалося, а потім... Дуже сильно боліло тіло. За стіни трималася, щоб піднятися. Кожна клітина боліла", - згадує Сопонару.
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Актриса не розповіла, коли і де саме підхопила вірус. Вона також додала, що в цілому одужала досить швидко, адже вже через тиждень ПЛР-тест показав їй негативний результат.
Раніше ми писали, що Сопонару поділилася кумедним постом про свого «хлопця» в Instagram.
"А це я зі своїм хлопцем на побаченні, хочете брудні подробиці? Дивіться Жіночий Квартал, завтра на ... " - говорилося в новій публікації актриси.
На опублікованому знімку видно, що Сопонару стоїть на сцені поруч зі скандальним українським співаком Максом Барських.
Шанувальники зірки бурхливо відреагували на це фото.
Нагадавши, красуня з "Квартал 95" розбурхала побаченням з Максом Барських: "хочете брудні подробиці?".
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