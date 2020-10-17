40-річна голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, показала, що час над нею не має влади

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому позує без грама макіяжу, передає Politeka.net.

На Ользі- – чорна майка на тонких бретелях, хвилясте волосся закинуте назад. При цьому виглядає актриса, ніби тільки прокинулася. Доповнює картинку анімований котик.

При цьому шанувальники не змогли не відзначити натуральну красу зірки і її виразні зелені очі.

Фото зібрало десятки тисяч лайків і безліч коментарів.

Раніше ми розповідали про те, що Куриленко виклала фото, на якому постала в досить дивному вигляді. Вона була без макіяжу, а на її голові був справжній "вибух на макаронній фабриці". Незважаючи на недбалий вигляд, виглядала актриса веселою. Судячи з усього, її ні краплі не бентежить така "краса", тому вона і вирішила поділитися фото з шанувальниками.

"Це день пишного волосся", - підписала фото зірка.

Як відомо, модель й актриса отримала світову славу після того, як з'явилася в образі дівчини Джеймса Бонда в черговій серії бондіани "Квант милосердя". До визнання виконавиця йшла, долаючи перешкоди, але її працьовитість, природна чарівність і інтуїція допомогли побудувати успішну кар'єру.

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