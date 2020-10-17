40-летняя голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, показала, что время над ней не имеет власти

На своей странице в социальной сети Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором позирует без грамма макияжа, передает Politeka.net.

На Ольге – черная майка на тонких бретелях, волнистые волосы закинуты назад. При этом выглядит актриса, будто только проснулась. Дополняет картинку анимированный котик.

При этом поклонники не смогли не отметить натуральную красоту звезды и ее выразительные зеленые глаза.

Фото собрало десятки тысяч лайков и множество комментариев.

Ранее мы рассказывали о том, что Куриленко выложила фото, на котором предстала в весьма странном виде. Она была без макияжа, а на ее голове был настоящий «взрыв на макаронной фабрике». Несмотря на небрежный вид, выглядела актриса веселой. Судя по всему, ее ни капли не смущает такая «красота», поэтому она и решила поделиться фото с поклонниками.

«Это день пышных волос», - подписала фото звезда.

Как известно, модель и актриса получила мировую славу после того, как появилась в образе девушки Джеймса Бонда в очередной серии бондианы «Квант милосердия». К признанию исполнительница шла, преодолевая преграды, но ее трудолюбие, природное обаяние и интуиция помогли построить успешную карьеру.

Напомним, что Ольга Куриленко без комплексов показала лицо вблизи: "Джоли".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко смыла всю косметику и показала себя настоящую: "Такая красивая...".

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко пленила идеальными формами в тесной футболочке: "Богиня".