40-летняя украинская актриса Ольга Куриленко, покорившая Голливуд ролью девушки Бонда, заинтриговала новым снимком

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала ненакрашенной в домашней одежде.

Ольга, не страдающая какими бы то ни было комплексами, продемонстрировала лицо крупным планом: идеальная бархатная кожа с легким румянцем и пухлые губы цвета вишневого мусса.

Девушка была в розовой футболке, накинув на плечи серую кофту.

"#OnSet # Съемка #MatinCalme # Южная Корея", - заинтриговала актриса подписью, намекнув на новую интересную роль.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро наградив Куриленко комплиментами:

"Очень-очень сладкая💞"

"Моднейшая)))"

"Очень нежно👍"

"Лучшая актриса на свете😍"

"Джоли 😍"

"Выглядишь такой красивой, сногсшибательной, с хорошим красивым лицом - береги его, не пей алкоголь, не принимай наркотики и не кури, потому что это вредно для вашего здоровья, пожалуйста, береги себя, пожалуйста, вау"

"Вы превосходна❤️ Сама нежность❤️😍"

Ранее мы сообщали, Ольга показала, как обедает с двумя коллегами. Звезда сидела за пластиковым столиком в светлом наряде и кремовом топе. Она опять-таки засветилась без косметики, но от этого ничуть не стала хуже. Перед Куриленко стоял поднос с едой и бутылочка воды.

"Обед с @yoo_yeonseok и нашим режиссером Дени Деркуром для моего нового проекта, франко-корейского фильма "Матен Кальм", - подписала фото звезда.

Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».