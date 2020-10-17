Российская звезда Наташа Королева озадачила небрежным видом после измен Тарзана

Знаменитая певица оказалась в центре скандала после того, как ее супруг опозорил семью. Мужчина привел в дом двух любовниц, после чего те его обокрали, забрав украшения Королевой на 5 миллионов рублей и 3 тысячи евро. Сергею Глушко пришлось подавать в суд, а самой Королевой скрываться от хейтеров в сети.

Пара якобы помирилась после случившегося, сама Наташа приняла изменщика-мужа обратно, а история с двумя любовницами была ими забыта. Тем не менее, в СМИ каждый день всплывают новые детали скандальных историй с Тарзаном, пока Королева жестко реагирует на негатив и заявляет, что у них все хорошо.

В сети Инстаграм также начали появляться видео с осунувшейся Королевой после данных историй. Пользователи отмечают, что женщина переборщила с пластикой, подтяжкой и даже провалившимися уколами красоты.

В ролике хорошо видно, как опухло и неестественно выглядит лицо звезды перед выступлением. Вот что написали в сети фолловеры:

«Она поздно рот открыла, не попала в рёв или что там было; На маму свою стала похожа; Боже, распухла...; Еще чуть-чуть и как мамка ее будет😨; Своим видом она как бы намекает: бухла мало, хочу ещё. Под заплытыми глазками синяки не замазываются😂😂Неземная😂😂; Как помидор лицо; Стремная 😂это она типа роковуха😂😂😂😂; Ее покусали дыки бджолы?,,,,,,🐝🕷️; Что с рожей? Твой поезд ушёл... Ту-ту; Это же как надо себя ненавидить,что бы так изуродовать😄; Пора бы взять себя в руки».

Отметим, также недавно Наташа Королева решила дать интервью после скандальной измены мужа и рассказала, как относится к нему теперь. Королева также рассказала о том, как изменились отношения у них в семье после случившегося. В рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и сам Тарзан откровенно признался в измене (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Наташа, отвечая на вопрос Собчак, сказала, что изменой произошедшее не считает:

«Я считаю, что это подстава. Это разные вещи. Его намеренно вели и подставляли! Это подстава!».

Королева уверяет, что мужчину вообще раскрутить на измену при помощи хитрости очень просто.

«Я его не оправдываю! Самый жирный косяк, который он допустил, — это то, что он привел ее домой. А вторая ошибка — это то, что он открыл дверь двум Венерам. Тут надо было девочек отправлять, тут он нюх потерял», — сказала Королева.

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой

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