Українців попередили чи варто очікувати чергового підвищення тарифів на ЖКГ

Для багатьох українців тарифи на комуналку і так є непідйомними, але деякі з них знову будуть підвищені до кінця року. Чи погіршитися ситуація в цьому році, сказати складно: влада поставила питання з підвищенням комунальних платіжок на паузу, чекаючи закінчення передвиборної гонки, передає Хвиля.

Тарифи на електроенергію

В останні місяці в ряді ЗМІ пройшло повідомлення про підвищення тарифів на світло, але Міненерго спростувало цю інформацію.

Представники відомства запевняють, що в умовах складної економічної ситуації будуть збережені діючі коефіцієнти, які є найнижчими в Європі:

при місячному споживанні до 100 кВт / год-90 коп. за кВт / год;

при використанні більше 100 кВт / год-168 коп.за кВт/год.

Тарифи на воду

Нагадаємо, що тариф на холодну воду розраховується з урахуванням ціни на реагенти та електроенергію. І якщо остання подорожчає, у водоканалів з'явиться вагомий аргумент вимагати доплати до 20%.

Перегляд тарифів на холодну воду планувався навесні, але через тотальний карантин це питання було відкладено. Місцева влада категорично відмовляється від підвищення цін перед виборами, і комунальники взяли тимчасову паузу.

Тарифи на газ

МВФ хоче, щоб влада встановила на блакитне паливо ринкову ціну, яка буде зміняться з урахуванням сезонності і реальних потреб споживачів.

У відповідь на запити міжнародних кредиторів Нафтогаз розробив кілька пакетів послуг для операторів внутрішнього ринку і домашніх господарств. У період з серпня по жовтень ціна на газ підвищувалася вже тричі і дійшла до 5,24 грн за кубометр без ПДВ і надбавки за транспортування.

Нагадаємо, що українців чекає новий неприємний сюрприз, що подорожчає цього разу.

Як повідомляла Politeka, опалювальний сезон стартував, тарифи зачаїлися перед божевільним стрибком.

Також Politeka писала, що долар по 7 гривень, з'явився неймовірний курс валют.