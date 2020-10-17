Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала пікантним кадром, позуючи на ньому без білизни

Як відомо, Місяць тому зірка знялася в спеціальній фотосесії для вересневого номера Vogue UA. Тіна постаралася на славу, адже вирішила не тільки змінити імідж, але і вперше за довгий час знялася в більш відкритій і пікантній фотосесії.

Так, зйомку з Тіною для вересневого номера ми провели в Нью-Йорку, автором якої став Грег Суолс, якому позували Кім Кардашьян, Кайлі Дженнер і Кеті Перрі.

На фото зірка позувала в одному лише світлому светрі і прикрившись простирадлом в такому ж білосніжному ліжку. Зірка пішла на ризик, вперше знімаючись в чомусь настільки відвертому. Як правило, зірка взагалі не влаштовує відвертих зйомок і не оголюється на публіку.

"Мій перший день без фарб. Я цілий день одна🤤; Hot baby! 🔥 ; Сильно красива 😍; Oh my god...Занадто Hot😍 🔥; Я заздрю цьому фотографуууууу🤦♀️🤤🤤🤤💜🙏🤔; "у мене тут гаряче"; Ну напевно це стан душі❤️ засуджувати не треба; шикарне😍 в якому журналі це фото?😍🇳🇱💙🌍хочу купити його в Голландії 🇳🇱🇳🇱🇳🇱😍; Ах, як це гарно 🤩; Паша, давай вже нові фотографії 🖤Повторяешься )); матусі рідні😻🔥; Прекрасна 😍».

Раніше ми також повідомляли, що знаменита співачка активно ділиться в соціальній мережі Instagram стильними фото і відео. А на фан-акаунтах Тіни показують матеріали, які сама Тіна не публікує, уникаючи зайвої уваги і потоку з коментарів. Наприклад, нещодавно на фан-акаунті з'явилася серія роликів з випуску шоу " Хто зверху?", де Тіна взяла участь.

У шоу Зірка з'явилася в тонкій сукні, що підкреслює фігуру з глибоким декольте і тонкими бретельками. Ведуча проекту Леся Нікітюк навіть встигла зробити співачці яскравий комплімент, назвавши її улюбленою виконавицею і згадавши при цьому Дана Балана.

Як відомо, тіні приписують роман зі співаком ще з минулого року, проте по всій видимості це був лише сценічний флірт заради залучення публіки.

Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте

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