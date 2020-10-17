Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила пикантным кадром, позируя на нем без белья

Как известно, месяц назад звезда снялась в специальной фотосессии для сентябрьского номера Vogue UA. Тина постаралась на славу, ведь решила не только сменить имидж, но и впервые за долгое время снялась в более открытой и пикантной фотосессии.

Так, съемку с Тиной для сентябрьского номера мы провели в Нью-Йорке, автором которой стал Грег Суолс, которому позировали Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кэти Перри.

На фото звезда позировала в одном лишь светлом свитерке и прикрывшись простыней в такой же белоснежной постели. Звезда пошла на риск, впервые снимаясь в чем-то столь откровенном. Как правило, звезда вообще не устраивает откровенных съемок и не оголяется на публику.

«Мой первый день без красок. Я целый день однааа🤤; Hot baby! 🔥; Сильно красивая 😍; Oh my god...Слишком Hot😍🔥; Я завидую этому фотографууууууу🤦‍♀️🤤🤤🤤💜🙏🤔; “у мене тут гаряче”; Ну наверное это состояние души❤️ Осуждать не надо ; Шикарное😍 в каком журнале это фото?😍🇳🇱💙🌍хочу купить его в Голландии 🇳🇱🇳🇱🇳🇱😍; Ах, как это красиво 🤩; Паша, давай уже новые фотографии 🖤Повторяешься )); мамочки родные😻🔥; Прекрасная 😍».

Ранее мы также сообщали, что знаменитая певица активно делится в социальной сети Инстаграм стильными фото и видео. А на фан-аккаунтах Тины показывают материалы, которые сама Тина не публикует, избегая лишнего внимания и потока из комментариев. К примеру, недавно на фан-аккаунте появилась серия роликов из выпуска шоу "Хто зверху?", где Тина приняла участие.

В шоу звезда появилась в тонком платье, подчеркивающем фигуру с глубоким декольте и тонкими бретельками. Ведущая проекта Леся Никитюк даже успела сделать певице яркий комплимент, назвав ее любимой исполнительницей и упомянув при этом Дана Балана.

Как известно, Тине приписывают роман с певцом еще с прошлого года, однако по всей видимости это был лишь сценический флирт ради привлечения публики.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

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