37-річна російська актриса Світлана Ходченкова відверто розповіла, що відчуває під час участі в постільних сценах

Як повідомляє Politeka з посиланням на Стархіт, жінка зізналася, що нормально ставиться до зйомок в таких епізодах.

"Якщо постільні сцени сценарно виправдані, то я нормально до цього ставлюся. Але я обожнюю постільні сцени. Мені дуже подобається", - каже Ходченкова.

Однак, уточнює знаменитість, задоволення від відвертих епізодів вона отримує лише з професійної точки зору.

"Якщо глядач бачить сексуальність, ніжність і так далі, то ми в ліжку під час зйомок цих сцен тупо іржемо. Іноді до такої міри, що нас зібрати неможливо. Нас веселить все, що відбувається. Для нас це все гра, не по-справжньому", - стверджує актриса..

Раніше ми писали, що Світлана Ходченкова, яка знімалася в декількох фільмах виробництва "Квартал 95", заінтригувала пікантним кадром

У себе в Instagram актриса опублікувала анонс нового фільму з її участю. Зробити Вона це вирішила вельми екстравагантним способом. Ходченкова поділилася кадром, на якому лежала у ванній з брудом. Видно було, що актриса зовсім гола, але інтимні місця прикриті сірою рідиною. Ходченкова спокусливо рухала ніжкою.

"Любов без розміру", - підписала актриса кадр.

Нещодавно Світлана Ходченкова поділилася розкішним кадром, на якому позувала в довгій сукні та босоніжках. Волосся у актриси були розпущені. Великий розріз надав фотографії пікантності.

37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася в декількох фільмах виробництва "Квартал 95", похвалилася фігурою в оточенні відомих чоловіків. Знаменита блондинка активно будує кар'єру, знімаючись у фільмах і серіалах. Для реклами картин зі своєю участю зірка нерідко відвідує різні шоу.

Так, Ходченкова в компанії свого колеги Івана Колеснікова відвідала шоу "Вечірній Ургант", відповідний знімок був оприлюднений в офіційній групі програми.

Для свого виходу Світлана вибрала рожевий топ, який мав незвичний крій - в ньому був лише один рукав, а через відсутність другого - оголилося плече.

Здавалося, що грайлива актриса не одягла білизни під топ і хизувалася ідеальними формами в компанії красенів.

За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Класна", " Світлана красуня! Діток їй виносить сурогатна мама. Фігура залишиться до 100 років як у дівчини. 💕 💞 ", "Не дуже люблю російські комедії, але Ходченкова шикарна! У "Куприні" потужна, а в "Секті" підкорила остаточно. Видатна гра! І актриса!👏 🏻 👏 🏻 ", "Я дуже чекаю фільм "На вістрі". Світлана чудово зіграла", "якщо чесно вона як то набридла у фільмах і серіалах", " Ходченкова розкішна.🔥 ", "Ура !!!Мій однокурсник і моя улюблена партнер - Актриса в одному випуску🔥 🔥 🔥 🔥!!!",- написали користувачі мережі.

Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", вразила яскравим фото з подругами. Знаменитість опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з актрисою Дариною Мороз і ще однією своєю колегою.

Ходченкова привітала Мороз з днем народження: "Даша, з Днем Народження!!! Сяй! Люби! Твори!!! @d_moroz 🥳❤️"

У кадрі Світлана виділилася темним вбранням: довгонога красуня позувала в чорних класичних брюках зі стрілками, такого ж кольору короткому топі і накинутому на плечі піджаку, а також загострених туфельках.

Подруги ж по обидва боки від неї козирнули стильними світлими нарядами.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова приголомшила образом леді-бос на червоній доріжці: "красива така".

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