Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала груди без білизни

Зірка часто викладає досить провокаційні фото, на яких позує без білизни, пише Politeka.net. Її пишна краса варта уваги тому, мабуть, Квітко не обтяжує образи білизною.

Так, модель опублікувала сторіз, в якому позувала в блузі з величезним вирізом, при цьому на ній не було білизни.

Груди ледь не вистрибували з одягу, але це анітрохи не бентежило знаменитість і вона з гордістю демонструвала їх.

Також Анастасія одягла світлі джинси, які були на високій посадці, підкресливши її стегна.

Модель розпустила довге хвилясте волосся і поклала його набік. У вусі блищала сережка, завершуючи ніжний образ: "Яка краса!".

Квітко дивилася в камеру і посміхалася.

Фото було оприлюднено в сторіз, тому не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Варто відзначити, що інші пости знаменитості моментально збирають тисячі лайків.

Нагадаємо, Анастасія Квітко одягла чорний купальник з тонкими бретельками, що обтягнули груди. Ці лямки надавали великого об'єму настільки величезним принадам.

Груди прямо налилася в маленькому бікіні і трохи показалася з-під нього. Ймовірно, красуня вибрала маленький розмір ліфчика.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квікто лежала на шезлонгу в крихітному бікіні. Зірка не одягала бюстгальтер, можна побачити тільки трусики. Красуня залишила волосся розпущеним, а на кадрі зробила акцент на п'ятій точці, яка залишилася практично не прикритою. Фото вийшло спокусливим і апетитним.

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