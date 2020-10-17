Американська модель, телеведуча і світська левиця Кім Кардашьян похвалилася яскравою фігурою

Як повідомляє Politeka.net, одні вважають Кім Кардашьян іконою стилю, інші дотримуються протилежної думки, але протиріччя не заважають збільшенню числа підписників на її профілі в мікроблозі.

Кожен її знімок викликає хвилю захоплення від користувачів мережі. Нові кадри, опубліковані в Instagram, не стали винятком, адже викликав бурю емоцій у підписників зірки.

Кім вміє ефектно з'явитися на світській події і вразити присутніх смаком і стилем. Її вишукані вечірні туалети давно сподобалися шанувальникам - розкішні вбрання завжди вигідно підкреслюють фігуру зірки.

Так, Кардашьян похвалилася пікантною вечірньою сукнею чорного відтінку. Наряд відрізнявся екстремально оголеною спиною, а також довгим шлефом. Розріз на спині давав можливість розглянути її пишні форми і верх нижньої білизни. В якості аксесуарів вона обрала витончене намисто і масивну сумку в тон вбрання. На одному з фото Кім присіла на коліна, ще більше виставивши на загальний огляд свої червоні стрінги.

Зрозуміло, шанувальники відзначили, що виглядає знаменитість просто розкішно.

"Так, Кім, ми бачимо стрінги", " такий приголомшливий вигляд!! 🔥 🔥 ", "Я без розуму від тебе ...", "ви просто чудові☺❤️", " Бразилія любить тебе, королева", " Гаряча модель 💓 💓 ", "ні, тепер це буде новітня примха","Хто встоїть перед такою?", "Справжня спокуса".

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