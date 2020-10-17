Знаменитий російський музикант Володимир Кузьмін згадав молодість, показавши себе з Аллою Пугачовою на архівному знімку

Артист поділився чорно-білим фото з минулого в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На знімку вони з Пугачовою сидять за столиком в кафе. Судячи з простого одягу і невимушеним позам, це не була професійна фотосесія. На головах у виконавців красуються схожі недбалі зачіски зі злегка розпатланим волоссям.

Кузьмін запропонував своїм шанувальникам придумати підпис до знімка і варіанти не змусили себе довго чекати.

""Це було нещодавно, це було давно". Фотографія-чудова!!! Перекидає за часів ніжної юності... Дитинства... Спасибі величезне, Володя, за публікацію!", "Дві світлих повісті", "це найкраще, що у неї було", "вогонь, Володимир, ви супер в усі часи, Алла Борисівна поза конкуренцією!", "Алла і зараз любить Володимира! Немає сумнівів! А вже тоді...молоді були, само собою", "до Філі і Галкіна", - пишуть люди.

Відзначимо, що в 80-х Кузьміна і Пугачову пов'язували романтичні стосунки. Говорили навіть, що музикант розлучився з дружиною заради Примадонни, проте пізніше їхні шляхи розійшлися, а Кузьмін поїхав до США. Пізніше він розповідав, що Пугачова хотіла зробити з нього короля поп-сцени, а його така роль не влаштовувала.

Нагадавши, Пугачова в пориві пристрасті кинулася до коханця на сцену, з'явилося відео: "Шикарна пара!".

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