Знаменитый российский музыкант Владимир Кузьмин вспомнил молодость, показав себя с Аллой Пугачевой на архивном снимке

Артист поделился черно-белым фото из прошлого в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимке они с Пугачевой сидят за столиком в кафе. Судя по простой одежде и непринужденным позам, это не была профессиональная фотосессия. На головах у исполнителей красуются похожие небрежные прически со слегка растрепанными волосами.

Кузьмин предложил своим поклонникам придумать подпись к снимку и варианты не заставили себя долго ждать.

«"Это было недавно, это было давно". Фотография - обалденная!!! Опрокидывает во времена нежной юности... Детства... Спасибо огромное, Володя, за публикацию!», «Две светлых повести», «Это лучшее, что у неё было», «Огонь, Владимир, вы супер во все времена, Алла Борисовна вне конкуренции!», «Алла и сейчас любит Владимира! Нет сомнений! А уж тогда...молоды были, само собой», «До Фили и Галкина», - пишут люди.

Отметим, что в 80-х Кузьмина и Пугачеву связывали романтические отношения. Говорили даже, что музыкант развелся с женой ради Примадонны, однако позже их пути разошлись, а Кузьмин уехал в США. Позже он рассказывал, что Пугачева хотела сделать из него короля поп-сцены, а его такая роль не устраивала.

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