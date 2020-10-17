Українська виконавиця Джамала порадувала новими знімками своєї великої родини

Як пише Politeka, співачка показала у себе в Instagram нові фото, на яких вона разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим і двома своїми синами.

"У часи, коли майже нічого не зрозуміло в цьому світі. Революції, війни, пандемія. Як вижити в такому хаосі? Як зберегти себе і свою сім'ю? Любити. Поважати. Дотримуватися правил і кордонів. Прощати. І захищати свою сім'ю, свій будинок, свою країну! З Днем захисника України! Зі святом вас, хлопці, чоловіки і жінки! Здоров'я, миру, розуміння!! Любити і захищати!",- написала Джамала.

На одному з фото Джамала тримає свого молодшого сина Селім-Гірая, обличчя дитини приховане від очей сторонніх. Чоловік співачки тримає на руках Еміра, який з розчуленням дивиться на свою маму і молодшого брата.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Jamala (@jamalajaaa) 13 Окт 2020 в 10:38 PDT

Фанати відреагували на публікацію лайками та коментарями, також сердечко поставила відома телеведуча Леся Нікітюк.

"А Мене вражає інше:чому все тааак дорого? Чому щоб вилікувати дитину навіть у нас в Україні , батьки продають машини, квартири? З чого роблять ці довбані ліки, що вони коштують, як квартира і машина разом узяті? Із золота чи що? І де безкоштовна медицина хоча б для самих маленьких?😥😥 Да. Я теж недавно з цього приводу обурилася. Сума запаморочлива. І якщо почитати, чим керувалися виробники при ціноутворенні, пишуть, що далеко не дорожнечею виробництва, а купується якістю життя (!!!) У мене в голові весь цей морок не вкладається. Люди так неправильно живуть ☺ ️ ця розрізненість і індивідуалізм, жадібність і егоцентризм всіх нас погубить. така розумниця. Разом ми сила.. кожен по краплинці..і море набертися👍 👏 💕 💕 💕 👍", - пишуть її передплатники.

Раніше ми писали, що Джамала суботнім ранком показала себе в невимушеному домашньому образі. Популярна українська співачка поділилася новими атмосферними фото на своїй сторінці в Instagram.

На нових знімках Джамала позує сидячи на підлозі дитячої кімнати. На ній простий, але від цього не менш стильний домашній наряд кольору хакі. Зірка позує впевнено і невимушено. На ній мінімум косметики, а волосся вільно спадають на плечі.

"Бажаю, щоб всі ваші ранку були не обов'язково легкими, але завжди в любові», - підписала кадри співачка.

У коментарях українці тут же почали обговорювати її пост.

"Всі фото прекрасні найкрасивіша«,» шикарна і дуже красива«," звичайно ж всі три. Наша найпрекрасніша. Спасибі за побажання, абсолютно взаємно" « " яка ви розкішна жінка!",- пишуть люди.

Нагадаємо, щаслива Джамала показала своїх улюблених хлопчиків, сімейні кадри: "Боже, які ви милі".

Як повідомляла Politeka, старша сестра-красуня Джамали вразила зовнішністю, рідкісні фото: "Як дві краплі води".

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