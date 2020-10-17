Украинская исполнительница Джамала порадовала новыми снимками своей большой семьи

Как пишет Politeka, певица показала у себя в Инстаграм новые фото, на которых она вместе с супругом Бекиром Сулеймановым и двумя своими сыновьями.

"Во времена, когда почти ничего не понятно в этом мире. Революции, войны, пандемия. Как выжить в таком хаосе? Как сохранить себя и свою семью? Любить. Уважать. Соблюдать правила и границ. Прощать. И защищать свою семью, свой дом, свою страну! С Днем защитника Украины! С праздником вас, ребята, мужчины и женщины! Здоровья, мира, понимания!! Любить и защищать!", - написала Джамала.

На одном из фото Джамала держит своего младшего сына Селим-Гирая, лицо ребенка скрыто от глаз посторонних. Муж певицы держит на руках Эмира, который с умилением смотрит на свою маму и младшего брата.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 13 Окт 2020 в 10:38 PDT

Фанаты отреагировали на публикацию лайками и комментариями, также сердечко поставила известная телеведущая Леся Никитюк.

"А меня поражает другое: почему все тааак дорого? Почему чтобы вылечить ребенка даже у нас в Украине , родители продают машины, квартиры? Из чего делают эти долбанные лекарства,что они стоят ,как квартира и машина вместе взятые? Из золота что ли? И где бесплатная медицина хотя бы для самых маленьких?😥😥 Да. Я тоже недавно по этому поводу возмутилась. Сумма умопомрачительная. И если почитать, чем руководствовались производители при ценообразовании, пишут, что далеко не дороговизной производства, а покупаемым качеством жизни (!!!) У меня в голове весь этот мрак не укладывается. Люди так неправильно живут 🤦🏻‍♀️ эта разрозненность и индивидуализм, жадность и эгоцентризм всех нас погубит. такая умница. Разом ми сила.. кожен по краплинці..і море набереться👍 👏💕💕💕👍", – пишут ее подписчики.

Ранее мы писали, что Джамала субботним утром показала себя в непринужденном домашнем образе. Популярная украинская певица поделилась новыми атмосферными фото на своей странице в Инстаграм.

На новых снимках Джамала позирует сидя на полу детской комнаты. На ней простой, но от этого не менее стильный домашний наряд цвета хаки. Звезда позирует уверенно и непринужденно. На ней минимум косметики, а волосы свободно спадают на плечи.

«Желаю, чтобы все ваши утра были не обязательно легкими, но всегда в любви», - подписала кадры певица.

В комментариях украинцы тут же принялись обсуждать ее пост.

«Все фото прекрасны самая красивая», «шикарная и очень красивая», «Конечно же все три. Наша самая прекрасная. Спасибо за пожелание, абсолютно взаимно», «Какая вы роскошная женщина!», - пишут люди.

Напомним, счастливая Джамала показала своих любимых мальчиков, семейные кадры: "Боже, какие вы милые".

Как сообщала Politeka, старшая сестра-красавица Джамалы поразила внешностью, редкие фото: "Как две капли воды".

Также Politeka писала, что эффектная Джамала в платье с пикантным вырезом показала, как спасается от жары: "Прекрасная".