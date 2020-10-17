Дівчина не розуміє, чому до неї таке ставлення

Ольга Бузова і Дмитро Соловйов стали однією з найяскравіших пар проекту "Льодовиковий період", але співачку ображають низькі оцінки суддів

Ольга Бузова впевнена, що гідно виступає для людини, яка раніше ніколи не займалася фігурним катанням. Як виявилося, спочатку телеведуча легковажно ставилася до даного виду спорту і тренування з красенем-фігуристом хотіла почати одразу на льоду, передає Starhit.

"Я була впевнена, що там така легкість, адже це все так красиво виглядає. Тому, коли я прийшла на тренування, я одразу сказала Дімі: "Давай без розминок, одразу на лід". Вже потім я зрозуміла, яка це складна, пекельна праця",- підкреслила Бузова.

Перші виступи пари викликали неоднозначну реакцію. Дмитро і Ольга одразу ж стали лідерами всіх глядацьких опитувань, а ось судді поставилися до роботи зірок скептично.

"Я не проводила паралелі з тим, що низькі оцінки мені ставить людина з прізвищем Тарасова (співачка була в шлюбі з футболістом Дмитром Тарасовим прим.ред.). Але я нормально ставлюся і до критики, і до негативних коментарів, якщо вони об'єктивні. Я ж вчуся", - підкреслила Бузова.

Також раніше повідомлялося, що нещодавно Ольга Бузова вирушила на зйомки шоу "Вечірній Ургант", де засвітилася в новому іміджі і з новою зачіскою. Дівчина славиться своєю любов'ю до постійних змін іміджу.

Цього разу Бузова приміряла стильний білий брючний костюм з чорним кроп-топом. А позувала знаменитість на фото, виблискуючи білосніжним волоссям, зібраним у високий кінський хвіст.

Нагадаємо, що Ольга Бузова розбурхала розкішним виглядом у вузенькому ТОПі.

Також Politeka писала, що спокуслива Бузова розпалила жаркими танцями в міні-шортах і панчохах.