Девушка не понимает, почему к ней такое отношение

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев стали одной из самых ярких пар проекта "Ледниковый период", но певицу обижают низкие оценки судей

Ольга Бузова уверена, что достойно выступает для человека, который ранее никогда не занимался фигурным катанием. Как оказалось, сначала телеведущая легкомысленно относилась к данному виду спорта и тренировки с красавцем-фигуристом хотела начать сразу на льду, передает Starhit.

"Я была уверена, что там такая легкость, это ведь все так красиво смотрится. Поэтому, когда я пришла на тренировку, я сразу сказала Диме: "Давай без разминок, сразу на лед". Уже потом я поняла, какой это сложный, адский труд", - подчеркнула Бузова.

Первые выступления пары вызвали неоднозначную реакцию. Дмитрий и Ольга сразу же стали лидерами всех зрительских опросов, а вот судьи отнеслись к работе звезд скептически.

"Я не проводила параллели с тем, что низкие оценки мне ставит человек с фамилией Тарасова (певица была в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым прим.ред.). Но я нормально отношусь и к критике, и к негативным комментариям, если они объективны. Я же учусь", — подчеркнула Бузова.

Также ранее сообщалось, что недавно Ольга Бузова отправилась на съемки шоу "Вечерний Ургант", где засветилась в новом имидже и с новой прической. Девушка славится своей любовью к постоянным сменам имиджа.

В этот раз Бузова примерила стильный белый брючный костюм с черным кроп-топом. А позировала знаменитость на фото, сверкая белоснежными волосами, собранными в высокий конский хвост.

Напомним, что Ольга Бузова взбудоражила роскошным видом в узеньком топе.

Также Politeka писала, что соблазнительная Бузова распалила жаркими танцами в мини-шортах и чулках.

Как еще Politeka сообщала, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме.