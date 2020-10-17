Експерти пояснили, що буде з курсом долара перед виборами

На передвиборчому тижні не варто було б очікувати помітних змін курсу, але є ознаки того, що це може статися.

Тому експерти у коментарі для Сьогодні порадили позбавлятися від гривневих депозитів і переводити їх у валюту, поки долар перебуває в стабільному стані.

За словами Андрія Шевчишина, є фактор, який може викликати значне зростання курсу долара: позачергове засідання НБУ, на якому, ймовірно, будуть розглядатися кадрові перестановки – звільнення двох заступників голови НБУ – Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. Такий собі "чорний лебідь", здатний спекулятивно обвалити курс гривні.

Якщо ж наступного тижня кадрових перестановок в Нацбанку не буде, то аналітик очікує, що гривня буде стабільною і розшириться валютний спред.

"Банки хочуть заробляти на обміні валюти. Розширення спреду піде як вгору, так і вниз, тобто купити долар можна буде дорожче, а здати-дешевше, різниця може досягне 25 копійок і більше",- уточнив Андрій Шевчишин.

Інші експерти не чекають змін в НБУ на тиждень перед виборами і прогнозують стабільність курсу. Олександр Охріменко каже, що гривня продовжить коливатися в межах 28,4-28,5 грн/долар.

Експерти, як і раніше, радять позбавлятися від гривневих депозитів у міру закінчення їх терміну і вкладати у валюту. І, навпаки, притримувати наявну. Бо стабільність гривні триватиме до кінця жовтня-початку листопада, потім почнеться девальвація до 28,8-29 грн/долар.

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