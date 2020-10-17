"Дізнаєтеся, ким я була?"

Популярна українська співачка Наталя Могилевська різко змінила образ, вразивши новим виглядом

Зірка з'явилася на сцені шоу «Маскарад» в образі іншої знаменитості. Відповідним фото Могилевська поділилася у себе в Instagram, пише Politeka.net.

Співачка запропонувала своїм шанувальникам вгадати, в кого вона перевтілилася заради шоу. Так, красуня вийшла на сцену в блакитних джинсах з поясом, білій сорочці, застебнутій під горло, чорній косусі і з краваткою. Її волосся при цьому виглядало коротше звичайного.

"Дізнаєтеся, ким я була в цей вечір? Ким, а не з ким", - поцікавилася зірка.

Її шанувальники тут же почали вгадувати. Більшість при цьому вирішила, що вона показувала Олега Винника. Втім, були й інші варіанти.

"Вовчиця", "Вакарчук", "Потап", "Віктор Цой", "може ще Сергій Звєрєв", "Олежка, чи це ти?", "Штани не йдуть", "Ой як же схожа", "Я спочатку подумав що Винника зафотошопили під Могилевську", - пишуть люди в коментарях.

До цього ми писали, що Могилевська показала шанувальникам свою кращу "подружку-брюнетку", з якою проводить вільний час.

За словами Наталії Могилевської, вона зі своїм собакою брали участь у фотосесії, знімки з якої потрапили в глянцевий журнал.

"Хто ще не знайомий, моя найкраща подружка брюнетка. Зробили спільний фотосет і відразу потрапили в глянець. Зовсім скоро ще одне нове інтерв'ю і мімімішние фотки! Чекаєте?",- підписала вона фото зі своєю "кращою подружкою".

Нагадаємо, розкішна Могилевська показала свою кращу подружку-брюнетку, несподіване фото: "Хто ще не знайомий...".

Як повідомляла Politeka, Могилевська раптово заговорила про пластику, здивувавши зовнішнім виглядом.

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95 «і Влад Яма в строкатих сукнях і перуках догодили Могилевську: "Хлопці, це було незабутньо".