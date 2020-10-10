Известная украинская певица Наталья Могилевская показала, как веселится в компании Влада Ямы и Юрия Ткача

Как пишет Politeka.net, фото со съемок нового шоу «Маскарад», где они являются судьями, появилось в Инстаграм звезды.

На снимке хореограф Влад Яма стоял в парике и блестящем танцевальном платье, а актер Студии «Квартал 95» Юрий Ткач позировал в роскошном красном платье.

Оба мужчины стояли рядом с Натальей Могилевской в невероятно красивом платье и притворялись женщинами. Стоит отметить, что у них это очень хорошо получалось.

«Как вам три Могилевских??? Пишите сегодня, чья пародия на меня понравится больше? Стоит ли объяснять, что одна из них была от моего друга @yuriy_tkach, а другая - бессменного партнера @vladyama_official. Спасибо, парни, это было незабываемо», - подписала фото Наталья.

Всего за 15 минут пост собрал более 2 тысяч лайков. В комментариях поклонники оставили массу приятных отзывов.

«Вы все классные», «Новый состав Виагры», «Ахаха, класс, какие красивые малышки!)», «Вы бесподобны», «Теперь будете знать, как будете выглядеть если поправитесь или похудеете. Вы красотка», «Ой, какие девочки!», «Яма такой очаровашка», «Не отличить», - пишут пользователи сети.

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