Знаменита американська красуня Кім Кардашьян засвітилася в компанії скандальної світської левиці Періс Хілтон, підкоривши гламурним образом

Зірка реаліті-шоу поділилася спільним фото з відомою блондинкою в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Періс і Кім відображені на підземній стоянці. Судячи з усього, вони тільки що вийшли з машини і зараз направляються на якийсь світський захід. Обидві красуні одягнені в гламурні велюрові спортивні костюми з нової колекції бренду одягу, що належить Кардашьян.

При цьому на Періс темніше вбрання сіро-лілового відтінку з короткою курточкою, А Кім вибрала світло-бежевий костюм з топом, який дозволив їй підкреслити її пишні груди. Наряд Кардашьян явно вигідно виділяє її на тлі Хілтон. Образи обох знаменитостей доповнюють масивні окуляри і більший блискучі сумки.

У підписі до фото Кім назвала Періс своєю найкращою подругою і розповіла про нову колекцію свого одягу.

Шанувальники знаменитостей прийшли в захват від такого дуету і тут же почали писати красуням компліменти.

До цього ми писали, що Кім поділилася фото, на якому постала в білизні, яке випускає під власною маркою. Ліфчик у вигляді трикутних клаптиків тканини на бретельках виглядав ідеально. Великі груди ледь не вистрибували з білизни, а завдяки сяйву шкіри виглядали дуже спокусливо.

Тонка талія і плоский живіт виглядає на фото просто відмінно.

Трусики обтягнули частини тіла, підстрибнувши трохи вище стегон.

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