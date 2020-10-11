Раскрыл все, как есть

Популярный российский певец Сергей Лазарев откровенно рассказал о своих домашних привычках

Артист, которому многие приписывают тайный роман с Ани Лорак, поделился новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Лазарев решил поговорить с поклонниками о том, когда любит просыпаться по утрам.

«А Вы сова или жаворонок?? Я лично дико не люблю рано вставать!) Люблю просыпаться не по будильнику, а тогда, когда организм выспался) но в силу профессии, это получается не так часто)). Доброго утра всем и хорошего выходного дня», - написал певец.

Он также поделился своим фото, на котором он позирует на фоне стены с огромным изображением совы. Артист выбрал для фото стильный образ с джинсами, темным пиджаком и водолазкой горчичного оттенка.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Да мой ты хороший, спи сколько тебе хочется», «Вы каждый раз нас удивляете, это что ж за божественная внешность», «Сереженька как же красиво», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лазарев напугал болезненным видом. Неоднозначную реакцию вызвало новое фото, которое артист опубликовал на своей странице в Инстаграм.

«Жизнь слишком быстро бежит... Иногда хочется остановить мгновение! И насладиться моментом! Умейте ценить жизнь и близких вам людей! и никогда не молчите о своих чувствах, возможно другого момента сказать уже не будет...», - написал певец.

Такие слова вместе с внешним видом Лазарева серьезно встревожили его поклонников. В Сети заподозрили неладное.

Напомним, резко постаревший «любовник» Лорак Лазарев напугал внешним видом.

Как сообщала Politeka, Лазарев неожиданно рассказал, кому принадлежит Крым: "Тридцать лет я жил с мыслью, что...".

Также Politeka писала, что "любовник" Ани Лорак размечтался об отдыхе на берегу океана.