Популярный российский певец Сергей Лазарев покорил романтичным вечерним фото в коже

Артист, которому часто приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Лазарев позирует на якро-освещенной вечерней улице в Москве. Он беспечно прислонился к одному из столбов и с улыбкой смотрит куда-то в сторону, спрятав руки в карманы джинсов. Нотку бунтарской дерзости его образу добавляет черная кожаная куртка.

«Хорошего вечера и Спокойной ночи...Пусть вам приснятся добрые и яркие сны...», - подписал снимок певец.

Его поклонники тут же откликнулись на новый пост.

«Похорошела Москва при Лазареве», «Сладких снов красавчик», «Ну как же я обожаю его улыбку», «Глядя на тебя, убеждаюсь. Природа - лучший художник и скульптор», «Ты такой зайка люблю тебя спокойной ночи Серёжа», «Такой загадочный Сергей», - пишут люди.

До этого мы писали, что Лазарев опубликовал в микроблоге "Инстаграм" новый снимок, ради которого выбрался на Патриаршие пруды в Москве. Сергей нарядился во все черное: свитшот, элегантные джинсы, кожанная куртка и лакированные ботинки. В таком виде и со счастливой улыбкой на устах он присел на металлические перила на фоне воды, поместив руки на бедра. Еще дальше можно заметить деревья, которые уже начали сбрасывать листву.

Напомним, «любовник» Лорак Лазарев в образе мачо рассказал о своих постельных привычках: «Дико не люблю...».

Как сообщала Politeka, "любовник" Ани Лорак разговорился о детях, которых растит без жены: "Не всегда хочу, чтобы они были как я".

Также Politeka писала, что счастливый "ухажер" Лорак Лазарев очаровал стильным образом в коже.