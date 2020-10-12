Популярный российский певец Сергей Лазарев впечатлил радостным осенним образом

Как пишет Politeka.net, артист, которому приписывают роман с Ани Лорак, опубликовал в микроблоге "Инстаграм" новый снимок, ради которого выбрался на Патриаршие пруды в Москве. Сергей нарядился во все черное: свитшот, элегантные джинсы, кожанная куртка и лакированные ботинки. В таком виде и со счастливой улыбкой на устах он присел на металлические перила на фоне воды, поместив руки на бедра. Еще дальше можно заметить деревья, которые уже начали сбрасывать листву.

"У природы нет плохой погоды... 😉 главное, чтобы солнце всегда светило в душЕ! ❤️", - поделился эмоциями артист в описании.

Пользователи социальной сети выразили свое мнение о внешнем виде Сергея и засыпали его комплиментами в комментариях:

"Вижу Сергея - ставлю лайк❤️😻"; "Вы наше солнце ❤️"; "Сияете лучше солнца❤️🦋"; "Очень красивое фото"; "Это фантастика, да ?😂🙈"; "Стиляжный👍"; "Ваши песни помогают согреть душу в ненастную погоду"; "Как всегда на стиле и с офигенным выражением лица 😍"; "Вы такой классный, не зря я вас обожаю"; "Сергей Вячеслааавоовииич, вы, как всегда, проосто неотразимы😍❤️🔥 Глаз не оторваать❤️❤️❤️"; "Красивый и хитрый😊💜🦊природа вас не обделила, Сергей🔥"; "Как же он любит это место".

Напомним, резко постаревший «любовник» Лорак Лазарев напугал внешним видом.

Как сообщала Politeka, Лазарев неожиданно рассказал, кому принадлежит Крым: "Тридцать лет я жил с мыслью, что...".

Также Politeka писала, что "любовник" Ани Лорак размечтался об отдыхе на берегу океана.