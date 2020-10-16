37-летний российский певец Сергей Лазарев рассказал, как воспитывает своих детей и с какими трудностями столкнулся

Как известно, Лазарев, которому приписывали роман с певицей ани Лорак, самостоятельно растит 6-летнего сына Никиту и 2-летнюю дочь Аню. Поговаривают, что артист прибег к услугам суррогатной матери, дабы познать все радости отцовской жизни.

Певец в недавнем интервью изданию GQ признался, как появление детей заставило его "повзрослеть". Также он рассказал, чему учит своих наследников.

"Я взрослею, у меня уже двое детей... В этом возрасте – правильно донести ценности до детей: честность, трудолюбие. Какие-то принципы жизненные. А вообще, в современном мире я даже не всегда хочу, чтобы они были как я. Пусть будут понаглее чуть-чуть, слегка пофигистичнее. Я очень добрый, за мир во всем мире, за честность, но это так сейчас непопулярно. Это удручает. Поэтому, с одной стороны, хочется вложить в них собственные принципы, а с другой, я понимаю, что они будут жить в совсем другой реальности. Я бы хотел их научить четко отвечать на удары судьбы и ставить блоки. Но чтобы они при этом были нормальными людьми – не подлыми", - поделился Лазарев.

Кроме того, Сергей объяснил, что для него самое сложное в воспитании детей в одиночку.

"Достаточно уделять времени. Окутать двойной любовью, заботой, чтобы им хватало моего внимания, чтобы они понимали – я всегда рядом. И плюс этого карантина как раз в том, что Никита сейчас в возрасте, когда я ему очень нужен, и я сейчас присутствую особенно активно", - разоткровенничался артист.

Ранее мы сообщали, Лазарев в пестром пиджаке насмешил публику. На фото певец стоит с микрофоном в черном пиджаке с "красно-бронзовым" принтом черепов и прочей "нечисти".

«Опять спер пиджак у Филиппа?)», «Или у Баскова?) но лук хорош!», «О боже как уснуть после такой красоты», «Look – огооонь», «С такой фигурой можно смело идти за Оскаром», - отреагировали в сети.

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