Знаменита французька модель і актриса Тілан Блондо підкорила красою в розкішних образах для нової фотосесії

19-річна красуня, яка встигла прославитися ще в дитинстві як «найкрасивіша дівчинка в світі», поділилася кадрами з бекстейджу нових зйомок в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Для нової фотосесії Тілан приміряла на себе відразу кілька розкішних образів. Так, вона позувала на високих сходах в пишній червоній сукні зі спущеними плечима і глибоким декольте. Її образ доповнюють численні золоті прикраси, гламурна укладка і томний макіяж.

Ще на декількох фото Блондо відображена в напівпрозорому чорному вбранні, під яким виразно просвічує нижня білизна. Так, на одному зі знімків можна помітити під сукнею блискучий чорний бюстгальтер красуні.

Судячи з цих кадрів, малятко і правда підросла і тепер може собі дозволити більш дорослі образи. Її шанувальники активно підтримують модель в коментарях, не втомлюючись писати їй компліменти.

Раніше ми повідомляли, що Блондо опублікувала фото, на якому постала в чорних джинсах з дірками і блакитній футболці. Тілан сиділа серед дзеркал, а поруч з нею красувався пухнастий пес. Також модель взяла собаку в руки і позувала з нею в обнімку.

"21 собака", - підписала знімок Тілан, натякаючи на ефект в дзеркалі, який вийшов на фото.

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