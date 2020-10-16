Відомий український кухар і переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом яблучної шарлотки з цікавою добавкою
Як повідомляє Politeka.net, кулінар поділився рецептом на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Клопотенко зізнався, що обожнюєте об'єднувати різні смаки і аромати, тому даний рецепт покровської шарлотки йому особливо подобається, адже крім яблук він вирішив додати туди нотку апельсина.
За представленим кухарем рецептом можна приготувати шарлотку на 4-6 порцій. Підготовка займе 15 хвилин і ще 30 хвилин знадобиться для приготування.
Інгредієнт:
2-3 яблука
2 ст. л. апельсинового соку
5 яєць
200 г цукру
200 г борошна
20 г вершкового масла (задля змазування форма)
10 г ванільного цукру
1 щіпка солі.
Хвора Христина Асмус розсунула ноги на дивані і здивувала відвертістю: "Бережіть себе"
Моложава Пугачова вразила квітучим видом з Галкіним і дітьми: "В її-то віці…"
Дуа Ліпа без білизни стиснула в долонях свої стиглі "ягідки": "Було так цікаво..."
"Тримайся, моя дівчинка": слідом за Харламовим лікарям доводиться рятувати Христину Асмус
Для початку потрібно почистити яблука і нарізати їх довільними шматками приблизно однакового розміру. Нарізані яблука скропити двома столовими ложками апельсинового соку і посипати 5г ванільного цукру.
Для приготування тіста в мисці потрібно з'єднати 5 яєць, 200 г цукру, 5 г ванільного цукру і дрібку солі. Збити отриману масу міксером до появи білої піни і збільшення в обсязі в 3-4 рази. Потім акуратно додати 200 г борошна і перемішати лопаткою.
Форму змастити 20 г вершкового масла і трохи обсипати борошном. Додати у форму тісто і розрівняти лопаткою, а зверху рівномірним шаром викласти яблука. Випікати шарлотку в духовці при 180 градусах 30 хвилин в режимі конвекції.
"При подачі посипте цукровою пудрою, якщо є бажання. Шарлотка з яблук готова!.. Я впевнений, що ви з'їсте її до останнього шматочка", - заявив Клопотенко.
Нагадаємо, переможець "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив секрет справжнього чахохбілі: "Грузинський дідусь буде пишатися".
Як повідомляла Politeka, переможець "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив секрет смачного пирога з помідорами.
Також Politeka писала, що переможець "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив секрет вінегрету з авокадо.