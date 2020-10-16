Відомий український кухар і переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом яблучної шарлотки з цікавою добавкою

Як повідомляє Politeka.net, кулінар поділився рецептом на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Клопотенко зізнався, що обожнюєте об'єднувати різні смаки і аромати, тому даний рецепт покровської шарлотки йому особливо подобається, адже крім яблук він вирішив додати туди нотку апельсина.

За представленим кухарем рецептом можна приготувати шарлотку на 4-6 порцій. Підготовка займе 15 хвилин і ще 30 хвилин знадобиться для приготування.

Інгредієнт:

2-3 яблука

2 ст. л. апельсинового соку

5 яєць

200 г цукру

200 г борошна

20 г вершкового масла (задля змазування форма)

10 г ванільного цукру

1 щіпка солі.

Для початку потрібно почистити яблука і нарізати їх довільними шматками приблизно однакового розміру. Нарізані яблука скропити двома столовими ложками апельсинового соку і посипати 5г ванільного цукру.

Для приготування тіста в мисці потрібно з'єднати 5 яєць, 200 г цукру, 5 г ванільного цукру і дрібку солі. Збити отриману масу міксером до появи білої піни і збільшення в обсязі в 3-4 рази. Потім акуратно додати 200 г борошна і перемішати лопаткою.

Форму змастити 20 г вершкового масла і трохи обсипати борошном. Додати у форму тісто і розрівняти лопаткою, а зверху рівномірним шаром викласти яблука. Випікати шарлотку в духовці при 180 градусах 30 хвилин в режимі конвекції.

"При подачі посипте цукровою пудрою, якщо є бажання. Шарлотка з яблук готова!.. Я впевнений, що ви з'їсте її до останнього шматочка", - заявив Клопотенко.

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