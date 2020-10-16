Известный украинский повар и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко поделился рецептом яблочной шарлотки с интересной добавкой

Как сообщает Politeka.net, кулинар поделился рецептом на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Клопотенко признался, что обожаете объединять разные вкусы и ароматы, поэтому данный рецепт покровской шарлотки ему особенно нравится, ведь помимо яблок он решил добавить туда нотку апельсина.

По представленному поваром рецепту можно приготовить шарлотку на 4-6 порций. Подготовка займет 15 минут и еще 30 минут понадобится для приготовления.

Ингредиенты:

2-3 яблока

2 ст. л. апельсинового сока

5 яиц

200 г сахара

200 г муки

20 г сливочного масла (для смазывания формы)

10 г ванильный сахар

1 щепотка соли.

Для начала нужно почистить яблоки и нарезать их произвольными кусками примерно одинакового размера. Нарезанные яблоки сбрызнуть двумя столовыми ложками апельсинового сока и посыпать 5г ванильного сахара.

Для приготовления теста в миске нужно соединить 5 яиц, 200 г сахара, 5 г ванильного сахара и щепотку соли. Взбить полученную массу миксером до появления белой пены и увеличения в объеме в 3-4 раза. Затем аккуратно добавить 200 г муки и перемешать лопаткой.

Форму смазать 20 г сливочного масла и немного обсыпать мукой. Добавить в форму тесто и разровнять лопаткой, а сверху равномерным слоем выложить яблоки. Выпекать шарлотку в духовке при 180 градусах 30 минут в режиме конвекции.

«При подаче посыпьте сахарной пудрой, если есть желание. Шарлотка из яблок готова!.. Я уверен, что вы съедите ее до последнего кусочка», - заявил Клопотенко.

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