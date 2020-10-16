Знаменитий український хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма убив прихильниць наповал новим стильним образом

Танцюрист поділився новим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Яма позує в темному коридорі в оригінальному вбранні. На ньому костюм з жилетом в чорно-білу клітинку, а також чорна сорочка. Танцюрист завмер з спантеличеним виразом обличчя і витягнув руку до камери.

"Всім подобатися неможливо. Але у мене ж...гарний жилет", - підписав знімок Яма.

Його прихильниць такий образ не залишив байдужими.

"Головне не оболонка, головне, що всередині, що прикрашає цей жилет", "в цілому відмінний лук, Влад", "Ну конешно красивий Влад а штани ваще супер", "вам дуже личить цей жилет Влад", "і брючки, і вміст костюмчика...", "Ви мені подобаєтеся не через жилет", - пишуть люди в коментарях до фото.

Раніше ми писали, що Яма виклав на своїй сторінці в "Instagram" свіже селфі, яке зробив відразу після пробіжки.

На фото він зображений в яскраво-червоній спортивній майці, його голова злегка виблискує на сонці від поту, а зосереджений погляд красномовно говорить про перенесені навантаження. На задньому плані можна помітити густу зелень і морську синяву.

Нагадавши, м'язистий Влад Яма з "Танців з зірками" здивував спекотним виглядом після тренування: "Красунчик і трудяга".

Як повідомляла Politeka, скандал Ями з "Танців з зірками" і Лесі Нікітюк, танцюрист вразив зізнанням: "Я цього точно не планував...".

Також Politeka писала, що Влад Яма розповів, як потрапив на телебачення після кастингу з Могилевською.