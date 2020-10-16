Це занадто навіть для неї

Знаменита модель Памела Андерсон вразила фігурою в короткій сукні

53-річна зірка 90-х продовжує згадувати молодість і ділитися з шанувальниками архівними знімками часів піку своєї популярності. Вона опублікувала нові чорно-білі кадри в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На знімках молода Андерсон позує в кімнаті поруч з дверима на балкон. На ній дуже коротке біле плаття, спідниця якого ледь прикриває стегна моделі, а також босоніжки на високій шпильці.

На першому фото Андерсон задумливо підійшла до балкону, закинувши одну руку за голову.

На другому ж знімку модель присіла на край столу з чашкою в руках. При цьому і без того коротке плаття задралося ще вище.

Кокетливий наряд дозволяє фігуристою моделі продемонструвати її підтягнуті ніжки у всій їх красі.

Шанувальники не залишилися байдужими до знімків красуні і буквально засипали її лайками.

Раніше ми писали, що Памела постала на своїй сторінці в білому мереживній сукні, практично напівпрозорим.

Модель сіла на підлозі кімнати з розсунутими ногами, поділ прикрив пікантні місця, проте стегна залишилися на виду. Білява красуня заплющила очі з задумливим виразом на обличчі і сперлася руками на коліна. Перед нею можна помітити розкидану колоду карт, кілька з яких зірка затиснула в долоні.

Нагадаємо, добре хоч в білизні: Памелу Андерсон підловили в самий невідповідний момент.

Як повідомляла Politeka, Памела Андесон підняла халатик і засмущала ризикованою позою в ліжку.

Також Politeka писала, що Памела Андерсон в шовках показала, як любить в ліжку: "мені потрібно стиснути тебе".