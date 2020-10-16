Это слишком даже для нее

Знаменитая модель Памела Андерсон впечатлила фигурой в коротком платье

53-летняя звезда 90-х продолжает вспоминать молодость и делиться с поклонниками архивными снимками времен пика своей популярности. Она опубликовала новые черно-белые кадры в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимках молодая Андерсон позирует в комнате рядом с дверью на балкон. На ней очень короткое белое платье, юбка которого едва прикрывает бедра модели, а также босоножки на высокой шпильке.

На первом фото Андерсон задумчиво подошла к балкону, забросив одну руку за голову.

На втором же снимке модель присела на край стола с чашкой в руках. При этом и без того короткое платье задралось еще выше.

Кокетливый наряд позволяет фигуристой модели продемонстрировать ее подтянутые ножки во всей их красе.

Поклонники не остались равнодушными к снимкам красотки и буквально засыпали ее лайками.

Ранее мы писали, что Памела предстала на своей странице в белом кружевном платье, практически полупрозрачным.

Модель села на полу комнаты с раздвинутыми ногами, подол прикрыл пикантные места, однако бедра остались на виду. Белокурая красотка зажмурила глаза с задумчивым выражением на лице и оперлась руками на колени. Перед ней можно заметить разбросанную колоду карт, несколько из которых звезда зажала в ладони.

Напомним, хорошо хоть в белье: Памелу Андерсон подловили в самый неподходящий момент.

Как сообщала Politeka, Памела Андесон приподняла халатик и засмущала рискованной позой в постели.

Также Politeka писала, что Памела Андерсон в шелках показала, как любит в кровати: "Мне нужно сжать тебя".