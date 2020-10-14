Знаменитая модель и актриса Памела Андерсон взволновала чувственными образами и рассказала о своих отношениях

Как пишет Politeka.net, 53-летняя звезда продолжает участвовать в фотосессиях и радовать своих поклонников откровенными кадрами, однако в микроблоге "Инстаграм" она чаще напоминает о себе архивными снимками. На этот раз Памела предстала на своей странице в белом кружевном платье, практически полупрозрачным.

памела андерсон

Модель села на полу комнаты с раздвинутыми ногами, подол прикрыл пикантные места, однако бедра остались на виду. Белокурая красотка зажмурила глаза с задумчивым выражением на лице и оперлась руками на колени. Перед ней можно заметить разбросанную колоду карт, несколько из которых звезда зажала в ладони.

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“I am lonely, yet not everybody will do. I don’t know why, some people fill the gaps and others emphasize my loneliness. In reality, those who satisfy me are those who simply allow me to live with my idea of them.” Anais Nin Photo by @karolinaturek

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В описании Андерсон привела цитату писательницы Анаис Нин:

«Я одинока, но не все подойдут. Не знаю, почему одни люди заполняют пробелы, а другие подчеркивают мое одиночество. На самом деле меня удовлетворяют те, кто просто позволяет мне жить с моим представлением о них».

Вскоре знаменитость выложила в соцсети еще одно горячее фото, на котором разлеглась в постели на животе, будто хищница в засаде. Тонкий халатик слегка приподнялся снизу, приоткрыв соблазнительный вид на бедра Памелы Андерсон, сама же модель томно обернулась через плечо, играя со своими волосами.

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