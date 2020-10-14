Так и манит к себе

Знаменитая модель и актриса Памела Андерсон взволновала чувственными образами и рассказала о своих отношениях

Как пишет Politeka.net, 53-летняя звезда продолжает участвовать в фотосессиях и радовать своих поклонников откровенными кадрами, однако в микроблоге "Инстаграм" она чаще напоминает о себе архивными снимками. На этот раз Памела предстала на своей странице в белом кружевном платье, практически полупрозрачным.

Модель села на полу комнаты с раздвинутыми ногами, подол прикрыл пикантные места, однако бедра остались на виду. Белокурая красотка зажмурила глаза с задумчивым выражением на лице и оперлась руками на колени. Перед ней можно заметить разбросанную колоду карт, несколько из которых звезда зажала в ладони.

В описании Андерсон привела цитату писательницы Анаис Нин:

«Я одинока, но не все подойдут. Не знаю, почему одни люди заполняют пробелы, а другие подчеркивают мое одиночество. На самом деле меня удовлетворяют те, кто просто позволяет мне жить с моим представлением о них».

Вскоре знаменитость выложила в соцсети еще одно горячее фото, на котором разлеглась в постели на животе, будто хищница в засаде. Тонкий халатик слегка приподнялся снизу, приоткрыв соблазнительный вид на бедра Памелы Андерсон, сама же модель томно обернулась через плечо, играя со своими волосами.

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