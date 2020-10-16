33-річна українська співачка Настя Каменських ощасливила шанувальників спокусливим фото
Як передає Pоliteka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білій маєчці з гудзиками та визираючому з-під неї темному бюстгальтері.
Настя скуйовдила руками волосся, від чого кадр вийшов просто фантастичним, і загадково подивилася в камеру, відкривши рот, ніби хотіла щось сказати.
"Buenas noches! Вибирайте собі якісь з цих латиноамериканських слів і нехай вони зроблять крутим ваш вечір п'ятниці", - підписала фото співачка.
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Користувачі за годину встигли поставити понад 17 тисяч лайків, а також висловити свою думку в коментарях з приводу побаченого:
"Нереальна 😍😍"
"Настюха ти супер👍я б тебе б ух👍🔥 ти розумієш😂"
"Chocolate 🍫"
Раніше ми повідомляли, Каменських останнім часом активно займається спортом. Зірка успішно позбавляється від зайвих кілограмів і тримає себе в тонусі. Крім того, Настя оголосила про проведення 30-денного спортивного інтенсиву, виявивши бажання розповісти фанаткам, як їй вдалося "відточити" фігурку.
Правда, судячи з коментарів під одним з останніх фото Каменських, деяким користувачам здалося, що вона "втратила" колишню розкіш. Співачка позувала в короткому топіку.
"Десь груди великі, а тут зовсім маленькі, навіть їх немає, дивно", - вважає один з коментуючих.
Інші ж залишилися в повному захваті: "ти супер👍 😍 😘"; "ви надихаєте!"; "Жодного разу не спітніла!!!"; "Настя, у вас, дивлюся по фото, скоро лоб лопне від розуму 😆"; "Богиня нашого часу❤".
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