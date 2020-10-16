Популярна українська співачка Тіна Кароль знялася в новому випуску шоу "Хто зверху?"

Знаменита співачка активно ділиться в соціальній мережі Instagram стильними фото і відео. А на фан-акаунтах Тіни показують матеріали, які сама Тіна не публікує, уникаючи зайвої уваги і потоку з коментарів. Наприклад, нещодавно на фан-акаунті з'явилася серія роликів з випуску шоу " Хто зверху?", де Тіна взяла участь.

У шоу Зірка з'явилася в тонкій сукні, що підкреслює фігуру з глибоким декольте і тонкими бретельками. Ведуча проекту Леся Нікітюк навіть встигла зробити співачці яскравий комплімент, назвавши її улюбленою виконавицею і згадавши при цьому Дана Балана.

Як відомо, тіні приписують роман зі співаком ще з минулого року, проте по всій видимості це був лише сценічний флірт заради залучення публіки.

"Спасибі😍; Круто 😍 спасибі ♥️ Леся красуня, співачка Дан Балан це сильно 😅 але блін, спасибі, що хоч так згадали))) Притула щось упустив свою хвилину слави); чому не Тіна Балан 😂; Без згадки Балана Тіна вже не Тіна)); випуск був просто гармата🔥 🙌 🏻; навіщо і сюди дана приплели? Давайте не треба будь ласка 😐Мені дійсно подобаються жарти про містера Д🤭❤️🙌; Вона так мило за мат вибачалася 😸❤️; Краща😍 Дантес б не впорався 😂❤️💥».

Ми також писали, що останнім часом Кароль стала активніше ділитися фото з концертів, з підготовки до зйомок і з відпочинку з близькими. При цьому артистка намагається завжди подирати стримані вбрання з однією пікантною деталлю в образах.

На недавніх своїх виступах Тіна з'явилася в костюмі, більш нагадує нічну сорочку і тим самим підкорила мережу. Червоний наряд вигідно підкреслив її фігуру. Також зірка приміряла мереживну сукню і ще один наряд, що складається з майки і таких же червоних лосин. Образ фатальної Діви не залишився непоміченим в мережі.

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