Знаменитості готові на все, щоб здаватися краще

Зірки завжди хочуть виглядати ідеальніше, ніж є насправді, для чого застосовують різні хитрощі

Однак рано чи пізно красунь чекає викриття, передає Politeka.net. Подивімось на зірок, яких розсекретили у втягуванні живота.

Відома модель і бізнесвумен Кім Кардашьян, завдяки пишній формі своїх сідниць придбала всесвітню популярність. Однак красуня заради красивих кадрів не тільки намагається вигідно підкреслити п'яту точку, але також втягує живіт. Зірка удає, що він плоский, але фото в інтернеті доводять зворотнє.

Kardashian West and husband, rapper Kanye West, announced they were expecting a baby boy in June. The couple already... Gepostet von The Startup Talk am Sonntag, 19. Juli 2015

У стрункої фігури російської співачки Ольги Бузової є своя краса - маленький животик, який вона приховує на всіх фото в Instagram. Але невигідний ракурс все ж видає артистку, і це доводить всім дівчатам, що комплексувати з приводу своїх животиків не варто.

Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, будь-якими способами приховує свої недоліки фігури. Зірка "фотошопить" свою талію, і втягує живіт. Але не у всіх позах і нарядах це вдається повністю зробити.

Поп-принцеса Брітні Спірс як би не намагалася позбутися свого животика за допомогою тренувань, все одно їй це не вдається. Заради красивих фото вона не дихає, але як тільки дає собі "слабину" - папараці тут же ловлять її на обмані.

Американська співачка Селена Гомес здивувала шанувальників фігурою, далекою від ідеалу. Зірка "наїла" кілограми і була взята "на гарячому", її гладким знімкам в Instagram вже ніхто не вірить.

New post (Selena Gomez Continues To Show Off Bikini Body) has been published on Headlines411 Gepostet von Headlines411 am Montag, 20. April 2015

Таким чином, можна зробити висновок, що зірки далеко не бездоганні, а простим жінкам потрібно менше рівнятися на інстаграмні фото.

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