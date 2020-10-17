Звезды всегда хотят выглядеть идеальнее, чем есть на самом деле, для чего применяют различные хитрости 

Однако рано или поздно красоток ждет разоблачение, передает Politeka.net. Давайте посмотрим на звезд, которых рассекретили во втягивании живота. 

Известная модель и бизнесвумен Ким Кардашьян, благодаря пышной форме своих ягодиц приобрела всемирную популярность. Однако красотка ради красивых кадров не только старается выгодно подчеркнуть пятую точку, но также втягивает живот. Звезда делает вид, что он плоский, но гуляющие фото по интернету доказывают обратное. 

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A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

Kardashian West and husband, rapper Kanye West, announced they were expecting a baby boy in June. The couple already...

Gepostet von The Startup Talk am Sonntag, 19. Juli 2015

У стройной фигуры российской певицы Ольги Бузовой есть своя прелесть - маленький животик, который она скрывает на всех фото в Инстаграм. В Но невыгодный ракурс все же выдает артистку, и это доказывает всем девушкам, что комплексовать по поводу своих животиков не стоит. 

Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, любыми способами скрывает свои недостатки фигуры. Звезда "фотошопит" свою талию, и втягивает живот. Но не во всех позах и нарядах это удается полностью сделать. 

Поп-принцесса Бритни Спирс как бы не старалась избавиться от своего животика с помощью тренировок, все равно ей это не удается. Ради красивых фото она не дышит, но как только дает себе "слабину" - папарацци тут же ловят ее на обмане. 

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Gepostet von Britney Spears is power am Freitag, 10. April 2020

Американская певица Селена Гомес удивила поклонников фигурой, далекой от идеала. Звезда "наела" килограммы и была взята "с поличным", ее гладким снимкам в Инстаграм уже никто не верит. 

New post (Selena Gomez Continues To Show Off Bikini Body) has been published on Headlines411

Gepostet von Headlines411 am Montag, 20. April 2015

Таким образом, можно сделать вывод, что звезды далеко не безупречны, а простым женщинам нужно меньше равняться на инстаграмные фото. 

Напомним, уставшая Бузова показала себя без макияжа и призналась в проблемах со здоровьем

А еще Politeka писала, что Бузова с выбеленными волосами и в дерзком экстра-мини удивила переменами

Также Politeka сообщала, что лохматая Бузова в ультракоротких шортиках раскрепостилась перед зеркалом