Систему оплаты труда в Украине ждут изменения, что не может не отразиться на зарплатах украинцев
Как сообщается в материале «Обозреватель», сегодняшние тенденции демонстрируют, что в будущем оклад будет сокращаться, а остальные доплаты работникам будут зависеть от выполненных норм и задач.
При такой системе вероятно, что самые высокие зарплаты сохранятся у программистов. Кроме того, на существенный рост заработка могут рассчитывать аграрии, фармацевты и эксперты в области генетики. Об этом рассказала HR-эксперт Татьяна Пашкина. При этом она признала, что потенциал рынка украинских работодателей не очень большой.
«Теперь многие работодатели настроены на то, чтобы сделать постоянную часть минимальной, а процент – максимальным. Они хотят ориентироваться на то, чтобы человек больше работал на результат (процент или бонус). Это выгодно и работодателю и сотруднику. Ведь оба могут заработать гораздо больше, чем планировали изначально», - рассказала эксперт.
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Она отметила, что в теории это позволит людям зарабатывать справедливую оплату труда, не работая при этом по 12 часов в сутки. Однако, внедрение такой системы может обернуться провалом, и тогда люди, по мнению эксперта, массово отправятся искать работу за границей.
Отмечается, что в некоторых сферах заработок украинцев будет зависеть от процента от прибыли, тогда как в других на него может влиять, например, сокращение расходов.
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