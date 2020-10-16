Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова знову змінила імідж заради шоу

Нещодавно Ольга Бузова вирушила на зйомки шоу «Вечірній Ургант», де засвітилася в новому іміджі і з новою зачіскою. Дівчина славиться своєю любов'ю до постійних змін іміджу. Цього разу Бузова приміряла стильний білий брючний костюм з чорним кроп-топом. А позувала знаменитість на фото, виблискуючи білосніжним волоссям, зібраним у високий кінський хвіст.

Пофарбовані локони з відрослими темними корінням, а також сама стрижка не викликала негативу в мережі, так як фанатам було відомо про накладних волоссі Ольги, яка завдяки їм проводить такі експерименти досить часто.

"Не зраджую своєї осінньої традиції 🍂 🥰 і ось вже який рік поспіль, саме в цю пору року - в гостях у Вані в шоу "Вечірній Ургант" @vecherniy_urgant 😻❤️ щоразу приходжу як на звіт з новинами про своє життя, кар'єру, а також, щоб зробити крутий колаб 😍 😂 🔝 цього разу я не одна в студії, а зі своїм партнером за програмою "Льодовиковий період" @dmitry_solovyev ⛸ а про що ми говорили, і що витворяли - дивіться вже сьогодні 😻 🙏 🏻 @1TV ❤️", - написала Бузова під постом.

Ось як відповіли в мережі:

"Оля як завжди красуня🔥; Олечка, тобі дуже білий колір йде 🧡; найкраща 😍 😍 😍 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ захоплююся тобою❤️😘; дуже красива😍; Ура! Олічка, з відновленням ручок 🙌🏼🦾 тільки вперед; Нереальна красуня😍😍😍; Круто виглядаєш 😃👍; Оля, ти космос 😍🚀; Це було дуже весело 😂; Як завжди яскравіше всіх; Шикарна😌🔥; дуже Цікаво подивитися! Ви справжня молодець, все встигаєте. Звідки стільки енергії в вас😍 😍 😍; люта😍 😍 😍».

Ми також писали, що Ольга досить часто змінює імідж, зачіску і вражає нарядами, які вибирає для виходу в світ. Дівчина звикла чути від оточуючих похвали за те, що, на відміну від багатьох відомих особистостей, вона не стала собі накачувати губи або робити великі силіконові груди.

Тим не менш, багато хто також відзначають, що раніше телеведуча і співачка виглядала дещо натуральніше. У соціальній мережі Instagram на фан-акаунті Ольги з'явилися фото із зіркою-архівні кадри, зроблені за довго до її зміни образів, і сучасний знімок, відзнятий відносно недавно.

Одного разу в інтерв'ю Ольга заявила, що доклала просто-таки колосальних зусиль, щоб навчитися любити себе.

Нагадаємо, що Ольга Бузова розбурхала розкішним виглядом у вузенькому ТОПі:"Ти просто гармата".

Також Politeka писала, що спокуслива Бузова розпалила жаркими танцями в міні-шортах і панчохах:"ще одна гармата".

А ще Politeka повідомляла, що Бузова приголомшила зухвалим виглядом в ультраміні і заявила про проблему: "Давай Оля, жги!"