Российская певица и телеведущая Ольга Бузова снова сменила имидж ради шоу

Недавно Ольга Бузова отправилась на съемки шоу «Вечерний Ургант», где засветилась в новом имидже и с новой прической. Девушка славится своей любовью к постоянным сменам имиджа. В этот раз Бузова примерила стильный белый брючный костюм с черным кроп-топом. А позировала знаменитость на фото, сверкая белоснежными волосами, собранными в высокий конский хвост.

Выкрашенные локоны с отросшими темными корнями, а также сама стрижка не вызвала негатива в сети, так как фанатам было известно о накладных волосах Ольги, которая благодаря им проводит такие эксперименты довольно часто.

«Не изменяю своей осенней традиции 🍂🥰 и вот уже какой год подряд, именно в это время года - в гостях у Вани в шоу “Вечерний Ургант” @vecherniy_urgant 😻❤️ Каждый раз прихожу как на отчёт с новостями о своей жизни, карьере, а также, чтобы сделать крутой коллаб 😍😂🔝В этот раз я не одна в студии, а со своим партнёром по программе “Ледниковый период” @dmitry_solovyev ⛸ а о чем мы говорили, и что вытворяли - смотрите уже сегодня 😻🙏🏻 @1tv ❤️», - написала Бузова под постом.

Вот как ответили в сети:

«Оля как всегда красотка🔥; Олечка, тебе очень белый цвет идёт 🧡; Лучшая 😍😍😍❤️❤️❤️ восхищаюсь тобой ❤️😘; Очень Красивая😍; Ура! Олечка, с восстановлением ручек 🙌🏼🦾 только вперёд; Нереальная красотка😍😍😍; Круто выглядишь 😃👍; Оля, ты космос 😍🚀; Это было очень весело 😂; Как всегда ярче всех; Шикарная😌🔥; Интересно посмотреть очень! Вы настоящая молодец, все успеваете. Откуда столько энергии в вас😍😍😍; Лютая 😍😍😍».

Мы также писали, что Ольга довольно часто меняет имидж, прическу и поражает нарядами, которые выбирает для выхода в свет. Девушка привыкла слышать от окружающих похвалы за то, что, в отличие от многих известных личностей, она не стала себе накачивать губы или делать большую силиконовую грудь.

Тем не менее, многие также отмечают, что ранее телеведущая и певица выглядела несколько натуральнее. В социальной сети Инстаграм на фан-аккаунте Ольги появились фото со звездой – архивные кадры, сделанные за долго до ее смены образов, и современный снимок, отснятый относительно недавно.

Однажды в интервью Ольга заявила, что приложила просто-таки колоссальные усилия, чтобы научиться любить себя.

Напомним, что Ольга Бузова взбудоражила роскошным видом в узеньком топе: "Ты просто пушка".

Также Politeka писала, что соблазнительная Бузова распалила жаркими танцами в мини-шортах и чулках: "Еще одна пушка".

А еще Politeka сообщала, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме: "Давай Оля, жги!"