Відома українська співачка і колишня солістка ВІА-Гри Анна Сєдокова розповіла про те, як діти підтримували її під час всіх труднощів у житті

Зірка поділилася новим постом на тему сім'ї в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, у Сєдокової троє дітей - дочки Аліна і Моніка, а також трирічний син Гектор. При цьому всі троє - від різних батьків.

На новому фото співачка позує з Аліною і Гектором. У пості вона зізналася, що "ця пара" підтримувала її весь час.

"Я хороша мама, точно знаю) Але я в страшному сні бачила своє життя, в якому я відмовлюся від усього того, що люблю, своєї реалізації, роботи або музики і сяду вдома. З дитиною або чоловіком", - написала зірка.

Вона визнала, що існує розхожа думка ніби завдання жінки-зберігати побут і ростити дітей, проте підкреслила, що не хотіла б такого життя для своєї дочки.

"Для мене важливо, подати своїм дітям приклад того, що людина, слідуючи за своїм талантом, використовуючи свій мозок, якісно працюючи і не опускаючи руки, може досягти набагато більшого, ніж те з чим він народжується...Вибирайте себе. Адже тільки зробивши щасливим себе, ви зможете ощасливити тих, хто поруч. А сім'я завжди допоможе", - підсумувала Сєдокова.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Аня соковитий апельсин", "Ганнуся я вас обожнюю і поважаю, ви просто супер пупер жінка і мати", "Гектор такий милаш", "Ого доча виросла у вас", - пишуть люди.

Нагадавши, Сєдокова притулилася до красеня-чоловіка, засвітивши свої апетитні "булочки".

Як повідомляла Politeka, Сєдокова в тісному топі поставила чоловіка на карачки на очах у Павла Волі.

Також Politeka писала, що мокра Сєдокова захопила формами в крихітному вбранні з ланцюгами.