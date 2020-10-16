Погода в Україні різко зіпсується, жовтень нагадає, що вже не літо

Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, в суботу, 17 жовтня, в нашу країну увірветься циклон Foelke.

В результаті, в північних, західних і більшості центральних областей очікуються зливи, пориви північно-східного вітру до штормових значень.

На Заході та Півночі України температура повітря протягом дня буде +9 +14 градусів, у центральній частині +15 +20 градусів, у Вінницькій області +13 +14 градусів.

На Півдні та Сході ще втримається тепла погода з денною температурою повітря +18 +23 градуси.

Дощів завтра на Сході не буде, в південній частині опади передбачаються в другій половині дня і ввечері: в Одеській області, в Миколаївській і Херсонській областях, в Криму.

У Києві 17 жовтня очікуються дощі, навіть часом значні, сильний північно-східний вітер та ще й похолодання, вдень близько +12 +13 градусів.

У неділю дощі припиняться, проте похолодання посилиться. У Києві вдень 18 жовтня очікується не вище 9 градусів.

Синоптик обнадіяла, що це не остаточне похолодання.

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