Погода в Украине резко испортится, октябрь напомнит, что уже не лето

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, в субботу, 17 октября, в нашу страну ворвется циклон Foelke.

В результате, в северных, западных и большинстве центральных областей ожидаются ливни, порывы северо-восточного ветра до штормовых значений.

На Западе и Севере Украины температура воздуха в течение дня будет +9 +14 градусов, в центральной части +15 +20 градусов, в Винницкой +13 +14 градусов.

На Юге и Востоке еще удержится теплая погода с дневной температурой воздуха +18 +23 градуса.

Дождей завтра на Востоке не будет, в южной части осадки предполагаются во второй половине дня и вечером: в Одесской области, в Николаевской и Херсонской областях, в Крыму.

В Киеве 17 октября ожидаются дожди, даже порой значительные, сильный северо-восточный ветер да еще и похолодание, днем ​​около +12 +13 градусов.

В воскресенье дожди прекратятся, однако похолодание усилится. В Киеве днем ​​18 октября ожидается не выше 9 градусов.

Синоптик обнадежила, что это не окончательное похолодание.

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