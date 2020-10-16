Погода в Украине резко испортится, октябрь напомнит, что уже не лето
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, в субботу, 17 октября, в нашу страну ворвется циклон Foelke.
В результате, в северных, западных и большинстве центральных областей ожидаются ливни, порывы северо-восточного ветра до штормовых значений.
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На Западе и Севере Украины температура воздуха в течение дня будет +9 +14 градусов, в центральной части +15 +20 градусов, в Винницкой +13 +14 градусов.
На Юге и Востоке еще удержится теплая погода с дневной температурой воздуха +18 +23 градуса.
Дождей завтра на Востоке не будет, в южной части осадки предполагаются во второй половине дня и вечером: в Одесской области, в Николаевской и Херсонской областях, в Крыму.
В Киеве 17 октября ожидаются дожди, даже порой значительные, сильный северо-восточный ветер да еще и похолодание, днем около +12 +13 градусов.
В воскресенье дожди прекратятся, однако похолодание усилится. В Киеве днем 18 октября ожидается не выше 9 градусов.
Синоптик обнадежила, что это не окончательное похолодание.
Напомним, часть Украины уйдет под воду, климат меняется: какие районы могут полностью исчезнуть.
Как сообщала Politeka, масштабное наводнение угрожает Одесской области, сделано предупреждение: какие районы затопит.
Также Politeka писала, что дожди и тепло под +23 разделят Украину, свежий прогноз: каким регионам погода отомстит.