42-річна співачка Ані Лорак вразила видом після схуднення

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

На фото Лорак позує в короткій чорній сукні-піджаку. Струнку талію підкреслює широкий ремінь. Образ доповнюють чобітки на підборах і масивні прикраси.

Волосся артистка воліла зібрати. Не забула Лорак і про яскравий макіяж.

У мережі артистку засипали компліментами. І привітав з прем'єрою композиції"страждаємо і любимо".

"Ви богиня, сама сексі в нашому шоубізі, спасибі за це", "дуже сподобалася пісня❤️😘 Браво Кароліночка 👏 😘 з Прем'єрою!❤️ Закохалася в пісню з перших нот", " Вау! Вам дуже личить цей наряд 😍", "ви така неймовірна! Одне лише захоплення!", "Королева", "ось красуня!", "Шикарна», "ви така красива", - пишуть в коментарях.

Поставив" лайк " фотографії Лорак і співак Сергій Лазарєв. Як відомо, парі наполегливо присівають роман.

Нещодавно Лорак зізнавалася, що набрала на карантині зайві кілограми, але тепер наполегливо з ними бореться за допомогою суворої дієти. Коли ж результати стали помітні, Лорак намагається їх продемонструвати при будь-якому можливому випадку.

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