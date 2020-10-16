42-летняя певица Ани Лорак восхитила видом после похудения

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На фото Лорак позирует в коротком черном платье-пиджаке. Стройную талию подчеркивает широкий ремень. Образ дополняют сапожки на каблуках и массивные украшения.

Волосы артистка предпочла собрать. Не забыла Лорак и о ярком макияже.

В Сети артистку засыпали комплиментами. И поздравил с премьерой композиции "Страдаем и любим".

«Вы богиня, самая секси в нашем шоубизе, спасибо за это», «Очень понравилась песня❤️😘 Браво Каролиночка 👏😘 С премьерой!❤️ Влюбилась в песню с первых нот», «Вау! Вам очень идёт этот наряд 😍», «Вы такая невероятная! Одно лишь восхищение!», «Королева», «Вот красотка!», «Шикарная», «Вы такая красивая», - пишут в комментариях.

ПОставил "лайк" фотографии Лорак и певец Сергей Лазарев. Как известно, паре упорно присівают роман.

Недавно Лорак признавалась, что набрала на карантине лишние килограмы, но теперь упорно с ними борется с помощью строгой диеты. Когда же результаты стали заметны, Лорак старается их продемонстрировать при любом возможном случае.

Напомним, "любовник" Ани Лорак разговорился о детях, которых растит без жены: "Не всегда хочу, чтобы они были как я"

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