53-річний російський співак Філіп Кіркоров викликав переполох свіжими кадрами

Як передає Politeka.net, поп-король поділився новими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав в оточенні німецького модельєра Філіпа Плейна, діджея Каті Гусєвої і коханця зірки "Дом-2" Ольги Бузової - репера Давида Манукяна (DAVA).

"Ми тільки що запустили в Москві новий аромат Philipp Plein", - підписав знімки Кіркоров.

На кадрах щасливий Філіп, в модній червоній шкіряній куртці, розкидається фальшивими доларами, вистрілюючи ними зі спеціальних "гармат".

Варто відзначити, після виходу спільного з поп-королем кліпу на пісню "Ролекс", репер став часто з'являтися в компанії Кіркорова. І це, судячи з коментарів, дратує фанатів останнього.

"Як гарний! 🔥🔥🔥💖😘👑"

"А що за дівчина поруч з Філіпом завжди?"

"Ах ти ж, зухвалий який! Філ, ти супер!👌👍"



"Червоний колір дуже личить"

"Боже! Яка шикарна куртка!"

"Без прокладки Дави не обійшлося... ну не визнають його!! Хоч до кого приклеюй!! таланту немає🤷 нюху немає🤷смаку немає🤷зовнішності немає😏 😏 🤷танцюрист якому точно яйця заважають😁"

"ДАВА І ФІЛІП 🔥 🔥 🔥 "

"а цього брелка Даву, навіщо за собою тягаєш? Філя будь нормальним😅"

"Що за яскрава красуня зліва?! Філіпу дуже підходить по красі🌞"

Раніше ми повідомляли, Кіркоров приголомшив кадрами з Давою під час відпочинку в Криму. Зірки каталися на атракціонах і позували на тлі узбережжя у Форосі.

"Традиційні "кримські" сюжети. Показав Даві cover # язатебяумру через роки... Настрій на п'ятницю: встигнути все! Моє життя як атракціон. Втім як завжди - бери від життя все! Але завжди подумай, чи донесеш?..", - підписав фото Філіп.

Нагадавши, Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".

Також Politeka писала, що Кіркоров, що рвався в Україну, засвітився поруч з Путіним:"пане".