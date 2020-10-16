53-річний російський співак Філіп Кіркоров викликав переполох свіжими кадрами
Як передає Politeka.net, поп-король поділився новими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав в оточенні німецького модельєра Філіпа Плейна, діджея Каті Гусєвої і коханця зірки "Дом-2" Ольги Бузової - репера Давида Манукяна (DAVA).
"Ми тільки що запустили в Москві новий аромат Philipp Plein", - підписав знімки Кіркоров.
На кадрах щасливий Філіп, в модній червоній шкіряній куртці, розкидається фальшивими доларами, вистрілюючи ними зі спеціальних "гармат".
Варто відзначити, після виходу спільного з поп-королем кліпу на пісню "Ролекс", репер став часто з'являтися в компанії Кіркорова. І це, судячи з коментарів, дратує фанатів останнього.
Дуа Ліпа без білизни стиснула в долонях свої стиглі "ягідки": "Було так цікаво..."
Кіркоров після бійок з Басковим емоційно висловив все, що думає: "Я вважаю тебе..."
"Тримайся, моя дівчинка": слідом за Харламовим лікарям доводиться рятувати Христину Асмус
Без ліфчика: Кароль, Каменських, Лобода та інші сміливі зірки, які не носять білизну
"Як гарний! 🔥🔥🔥💖😘👑"
"А що за дівчина поруч з Філіпом завжди?"
"Ах ти ж, зухвалий який! Філ, ти супер!👌👍"
"Червоний колір дуже личить"
"Боже! Яка шикарна куртка!"
"Без прокладки Дави не обійшлося... ну не визнають його!! Хоч до кого приклеюй!! таланту немає🤷 нюху немає🤷смаку немає🤷зовнішності немає😏 😏 🤷танцюрист якому точно яйця заважають😁"
"ДАВА І ФІЛІП 🔥 🔥 🔥 "
"а цього брелка Даву, навіщо за собою тягаєш? Філя будь нормальним😅"
"Що за яскрава красуня зліва?! Філіпу дуже підходить по красі🌞"
Раніше ми повідомляли, Кіркоров приголомшив кадрами з Давою під час відпочинку в Криму. Зірки каталися на атракціонах і позували на тлі узбережжя у Форосі.
"Традиційні "кримські" сюжети. Показав Даві cover # язатебяумру через роки... Настрій на п'ятницю: встигнути все! Моє життя як атракціон. Втім як завжди - бери від життя все! Але завжди подумай, чи донесеш?..", - підписав фото Філіп.
Нагадавши, Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".
Також Politeka писала, що Кіркоров, що рвався в Україну, засвітився поруч з Путіним:"пане".