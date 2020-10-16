53-летний российский певец Филипп Киркоров вызвал переполох свежими кадрами

Как передает Politeka.net, поп-король поделился новыми фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в окружении немецкого модельера Филиппа Плейна, диджея Кати Гусевой и любовника звезды "Дом-2" Ольги Бузовой - рэпера Давида Манукяна (DAVA).

"Мы только что запустили в Москве новый аромат Philipp Plein", - подписал снимки Киркоров.

На кадрах счастливый Филипп, в модной красной кожаной куртке, разбрасывается фальшивыми долларами, выстреливая ими из специальных "пушек".

Стоит отметить, после выхода совместного с поп-королем клипа на песню "Ролекс", рэпер стал часто появляться в компании Киркорова. И это, судя по комментариям, раздражает фанатов последнего.

"Как красив! 🔥🔥🔥💖😘👑"

"А что за девушка рядом с Филиппом всегда?"

"Ах ты ж, дерзкий какой! Фил, ты супер!👌👍"



"Красный цвет очень идёт 🌟"

"Боже!Какая шикарная куртка!"

"Без прокладки Давы не обошлось... ну не признают его!! Хоть к кому приклеивай!! таланта нет🤷 обоняние нет🤷вкуса нет🤷внешности нет😏😏🤷танцор которому точно яйца мешают😁"

"ДАВА И ФИЛИПП🔥🔥🔥"

"а этого брелка Даву, зачем за собой таскаешь? Филя будь нормальным😅"

"Что за яркая красотка слева?! Филиппу очень подходит по красоте🌞"

Ранее мы сообщали, Киркоров ошеломил кадрами с Давой во время отдыха в Крыму. Звезды катались на аттракционах и позировали на фоне побережья в Форосе.

"Традиционные «крымские» сюжеты. Показал Даве cover #язатебяумру спустя годы... Настроение на пятницу: успеть всё! Моя жизнь как аттракцион. Впрочем как всегда - бери от жизни все! Но всегда подумайте, донесёте ли?..", - подписал фото Филипп.

Напомним, Киркоров поведал печальное о личной жизни после развода с Пугачевой: "Это раньше было что показать...".

Также Politeka писала, что рвавшийся в Украину Киркоров засветился рядом с Путиным: "Господин".