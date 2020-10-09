Король поп-сцены Филипп Киркоров развлекается как может в оккупированном Крыму

Новая публикация со снимками с полуострова появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Судя по снимкам, Филипп Киркоров отправился с оккупированный Крым вместе с женихом Ольги Бузовой Давидом Манукяном.

Во время поездки в Крым Филипп Киркоров с Давой позировали на фоне побережья в Форосе и развлекались как дети в парке атрракционов.

"Традиционные «крымские» сюжеты. Показал Даве cover #язатебяумру спустя годы... Настроение на пятницу: успеть всё! Моя жизнь как аттракцион. Впрочем как всегда - бери от жизни все! Но всегда подумайте, донесёте ли?..", - подписал король поп-сцены новые снимки в своем микроблоге.

"Вот это отдых, на одной волне", "Учимся у Вас Филипп, и берём от жизни Всё. Спасибо за этот огонь, настрой и драйв, которым вы заряжаете из раза в раз", "Красотища нереальная! Филипп любимый! Чудесного отдыха,прекрасных впечатлений,и пусть будет всё,что пожелаешь!", "Такие классные", "Как будто бухали всю ночь", "Филипп, Вы такой позитивный, добрый, веселый, что все это чувствуешь даже здесь, очень уважаю и люблю", "Дава к более денежному партнёру метнулся? На бузовой поднялся, перешёл на филю?", "На этих фото Киркоров похож на мужчину нетрадиционной ориентации так как фотки с мужчиной! Но смотрятся ничего, хоть в отпуске можно побыть самим собой..", - написали фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Филипп Киркоров примерил корону в компании жениха Ольги Бузовой.

На кадрах Киркорова можно увидеть в его судейском кресле, на сцене, за кулисами, а также в компании рэпера и блогера Давы, который по совместительству является партнером Ольги Бузовой.

Киркоров предстает в разных костюмах, но большинство из них покрыто блестками или пайетками. Также на некоторых снимках на голове певца красуется корона.

Напомним, Киркоров поведал печальное о личной жизни после развода с Пугачевой: "Это раньше было что показать...".

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