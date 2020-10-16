Співробітники, які працюють на дистанційній роботі, отримують більше, ніж офісні працівники
Про це йдеться в дослідженні OLX робота, пише Мінфін. Згідно з дослідженням, в середньому на «удальонці» українці отримують більше на 9%, ніж ті, хто ходить працювати в офіс.
Відзначається, що в період з липня по вересень середні зарплати для віддалених співробітників склали 12 тисяч гривень. А середня зарплата офісних співробітників становить 11 тисяч гривень.
У дослідженні наголошується, що на сайті з пропозиціями про роботу стало на 22% більше «віддалених» вакансій. Більш того, українці стали частіше звертати увагу на такі пропозиції.
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Найчастіше віддалену роботу шукає молодь. Вакансії для початківців при цьому не поступаються по зарплаті. Молодим співробітникам готові платити близько 12 тисяч гривень. Активно шукають роботу співробітники в сфері торгівлі і продажів, маркетингу та реклами, транспортно-логістичній сфері, IT і телекомунікації. Відзначимо, що диспетчерам і IT-співробітникам готові платити по 16-17 тисяч гривень.
У топ-5 вакансій для віддаленої роботи увійшли офіс-менеджери, менеджери Instagram-сторінки, менеджери з продажу, оператори call-центру та адміністратори. В середньому співробітникам цих галузей готові платити 11,5-18 тисяч гривень.
Додамо, що, згідно з даними Держстату, реальна зарплата в Україні в серпні 2020 року зросла на 6% порівняно з попереднім роком, пише "Інтерфакс".
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