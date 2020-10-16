Співробітники, які працюють на дистанційній роботі, отримують більше, ніж офісні працівники

Про це йдеться в дослідженні OLX робота, пише Мінфін. Згідно з дослідженням, в середньому на «удальонці» українці отримують більше на 9%, ніж ті, хто ходить працювати в офіс.

Відзначається, що в період з липня по вересень середні зарплати для віддалених співробітників склали 12 тисяч гривень. А середня зарплата офісних співробітників становить 11 тисяч гривень.

У дослідженні наголошується, що на сайті з пропозиціями про роботу стало на 22% більше «віддалених» вакансій. Більш того, українці стали частіше звертати увагу на такі пропозиції.

Найчастіше віддалену роботу шукає молодь. Вакансії для початківців при цьому не поступаються по зарплаті. Молодим співробітникам готові платити близько 12 тисяч гривень. Активно шукають роботу співробітники в сфері торгівлі і продажів, маркетингу та реклами, транспортно-логістичній сфері, IT і телекомунікації. Відзначимо, що диспетчерам і IT-співробітникам готові платити по 16-17 тисяч гривень.

У топ-5 вакансій для віддаленої роботи увійшли офіс-менеджери, менеджери Instagram-сторінки, менеджери з продажу, оператори call-центру та адміністратори. В середньому співробітникам цих галузей готові платити 11,5-18 тисяч гривень.

Додамо, що, згідно з даними Держстату, реальна зарплата в Україні в серпні 2020 року зросла на 6% порівняно з попереднім роком, пише "Інтерфакс".

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