Став відомий показник, за яким українцям рахуватимуть пенсії

Щомісяця в ПФУ затверджують показники середньої зарплати. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу відомства.

Так, сьогодні, 15 жовтня, була озвучена цифра середнього показника заробітної плати за серпень - 9 608,67 грн. Дана сума, за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", враховується для обчислення пенсії.

Для порівняння: показник середньої зарплати знизився, адже в липні цього року він становив 9 837,35 гривень.

Відзначимо, в Держстаті заявили, що середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ і організацій України в серпні 2020 року склала 11 446 гривень, що на 3% менше, ніж у липні.

Нагадаємо, у 2021 році на пенсії в Україні витратять близько 204 мільярдів гривень, що на 1,5 мільярда більше, ніж було виділено грошей у 2020 році.

Таку суму було виділено через те, що деяким пенсіонерам введуть доплати. Так, наприклад, з 1 липня 2021 року заплановано введення доплати для пенсіонерів у віці 75 років у розмірі 400 гривень.

Раніше ми писали, що, згідно з розрахунками, через сім років тільки половина українців зможе піти на заслужений відпочинок в 60 років.

Однак, відзначимо, вимоги по страховому стажу до українців у 2027-му складуть 35 років.

Якщо 60 років виповниться в зазначеному році, або пізніше, потрібно до цього моменту вже мати максимальний стаж.

Раніше повідомлялося, що економіст Олександр Хмелевський розповів, що накопичувальна пенсійна система, введення якої зараз активно обговорюють, жодним чином не забезпечить людей гідними пенсіями, а може обернутися черговою аферою.

Нагадаємо, що українців залишать без пенсій, термінове звернення ПФУ.

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на комуналку, українцям повідомили про важливе рішення.

Також Politeka писала, що у Раді бунт проти "післякризового" бюджету - 2021 з підвищенням пенсій і доларом 29,1 грн.